Видео: Бойцы «Тимера» уничтожили украинский танк на Запорожском направлении

Бойцы татарстанского добровольческого батальона «Тимер» уничтожили танк ВСУ на Запорожском направлении. Кадры уничтожения украинского танка опубликованы в телеграм-канале батальона.

Бойцы батальона отмечают, что подобных видео может быть больше, но техника зачастую выходит из строя и нуждается в регулярном обновлении.

«Сейчас наши дронщики, преимущественно ночной работой, сдерживают врага на одном из самых сложных направлений – Запорожском», – указано в публикации.