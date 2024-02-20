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Видео: Бойцы «Тимера» уничтожили украинский танк на Запорожском направлении
Бойцы татарстанского добровольческого батальона «Тимер» уничтожили танк ВСУ на Запорожском направлении. Кадры уничтожения украинского танка опубликованы в телеграм-канале батальона.
Бойцы батальона отмечают, что подобных видео может быть больше, но техника зачастую выходит из строя и нуждается в регулярном обновлении.
«Сейчас наши дронщики, преимущественно ночной работой, сдерживают врага на одном из самых сложных направлений – Запорожском», – указано в публикации.
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