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Видео: бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен солдата ВСУ при штурме украинской позиции
Кадрами штурма одной из позиций ВСУ бойцами штурмового отряда спецназа «Ахмат» и 1-го батальона 4-й мотострелковой бригады поделился в своем телеграм-канале командир подразделений с позывным «Шустрый».
На записи видно, как российские бойцы при зачистке позиций противника натыкаются на укрывшихся в блиндаже солдат ВСУ, которые открыли огонь по штурмовикам.
Ответным огнем двое из украинских военнослужащих были уничтожены, третий солдат ВСУ решает прекратить сопротивление и сдается.
Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).
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