Видео: бойцы РФ на багги выиграли «гонку со смертью», сбив атаковавший их FPV-дрон ВСУ

Эмоциональные кадры из зоны СВО, на которых российским бойцам на баги удается спастись от настигавшего их FPV-дрона ВСУ, опубликовал в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.

На видео несколько военнослужащих ВС РФ мчатся по дороге на багги, при этом их преследует FPV-дрон противника. Пока вражеский оператор «птички» выбирал лучший угол для атаки, российские бойцы не сидели без дела. Они попытались сбить дрон из стрелкового оружия.

К счастью, у одного из членов экипажа оказалась «Сайга», из которой и получилось попасть в летающего преследователя. Получив урон, FPV-дрон потерял управления и влетел в одно из деревьев, растущих вдоль дороги.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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