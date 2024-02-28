Видео: бойцы 42-й дивизии захватили в плен капитана из 141-й пехотной бригады ВСУ

Кадры с захваченным в плен российскими бойцами офицером ВСУ опубликовал телеграм-канал «Запорожский фронт». По данным авторов публикации, «уловом» хвастаются штурмовики 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.

На записи один из российских бойцов обращается к командиру, сообщая о взятии в плен вражеского офицера. На вопрос «кто такой?» захваченный военнослужащий рассказывает, что является капитаном, командующим одной из рот 141-й пехотной бригады ВСУ.

Согласно данным Минобороны РФ от 26 февраля 2024 года подразделения «Западной» группировки российских войск нанесли огневое поражение вышеупомянутой бригаде ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Отмечается, что противник понес большие потери.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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