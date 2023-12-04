Кадрами штурма псковскими десантниками одной из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино поделился телеграм-канал RVvoenkor, освещающий события в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

На записи видно, как отряд десантников из 76 дивизии ВДВ приближается к украинским позициям под огнем обороняющихся всушников. Чтобы подавить сопротивление российские штурмовики закидывают огневую точку противника зажигательными боеприпасами и гранатами.

Это позволяет подобраться к окопу ВСУ вплотную. Взяв под огневой контроль блиндаж врага, десантники пленят уцелевших в бою украинских солдат.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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