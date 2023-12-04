Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: Бой псковских десантников за позиции ВСУ у Работино и пленение украинских солдат
Кадрами штурма псковскими десантниками одной из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино поделился телеграм-канал RVvoenkor, освещающий события в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
На записи видно, как отряд десантников из 76 дивизии ВДВ приближается к украинским позициям под огнем обороняющихся всушников. Чтобы подавить сопротивление российские штурмовики закидывают огневую точку противника зажигательными боеприпасами и гранатами.
Это позволяет подобраться к окопу ВСУ вплотную. Взяв под огневой контроль блиндаж врага, десантники пленят уцелевших в бою украинских солдат.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»