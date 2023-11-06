Видео: Боец батальона «Тимер» из Татарстана показал, как бронезащита может спасти жизнь

Боец татарстанского элитного батальона «Тимер» с позывным «Шатун», находящийся в зоне специальной военной операции, записал видео, на котором продемонстрировал эффективность бронезащиты.

На кадрах видно, что броня защитила военнослужащено от нескольких осколочных и пулевых попаданий.

В комментарии к посту написано, что это видео и фото предназначены для тех, кому через полтора года все еще «тяжело и неудобно» в броне.

«Только благодаря средствам защиты были остановлены смертоносные осколки вражеских снарядов, а самые внимательные ещё заметят пулю 5,45, застрявшую в шлеме», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Шатун невредим и продолжает выполнять боевые задачи.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.