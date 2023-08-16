Видео: «Бобры» уничтожили танк ВСУ, обстреливающий российские позиции в зоне СВО

Кадрами с уничтожением танка Т-72 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) опубликовал телеграм-канал беспилотного отрядя быстрого реагирования МО РФ «Бобры».

На видео видно, что украинский танк вышел на позицию и начал обстреливать позиции российских военнослужащих. После первых выстрелов, вражеская техника была обнаружена и затем уничтожена с помощью FPV дрона (first-person view, "вид от первого лица").

Напомним, «Бобры» начали принимать активное участие в СВО с сентября 2022 года. Они одни из первых начали применять для уничтожения техники ВСУ FPV-дроны.

«Мало кто верил, что "игрушки" могут наносить урон противнику, это было что-то на грани фантастики. Начинали работать на марьинском направлении, где получили огромный опыт, сейчас на запорожском направлении наравне с остальными отражаем контрнаступление», – рассказывал командир подразделения в интервью изданию ТАСС.