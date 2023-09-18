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Руc Тат
Происшествия 18 сентября 2023 12:20

Видео: Автоинспекторы помогли быстро доставить двухлетнюю девочку в больницу в Казани

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Во время службы напротив одного из домов по улице Залесная к экипажу ДПС обратился взволнованный казанец. Мужчина сообщил, что в его автомобиле находится двухлетняя дочь, которой требуется срочная медицинская помощь. Мужчина попросил сопроводить его до ближайшей больницы.

Используя проблесковые маяки и звуковой сигнал инспекторы ДПС сопроводили автомобиль и оперативно доставили девочку с папой к медикам.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В свою очередь отец девочки поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь, отзывчивость и неравнодушие. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

#сотрудники Госавтоинспекции
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