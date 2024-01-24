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Происшествия 24 января 2024 18:12

Видео: Автоинспекторы Казани помогают водителям большегрузов на заснеженных дорогах

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Сотрудники казанской Госавтоинспекции в течение всего периода сложных дорожных условий находятся вместе с водителями на заснеженных дорогах города.

Автоинспекторы оказывают содействие участникам дорожного движения, водителям большегрузов и общественного транспорта.

В ведомстве призывают водителей учитывать дорожную и метеорологическую обстановку, видимость движения, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

#госавтоинспекция
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