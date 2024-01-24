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Видео: Автоинспекторы Казани помогают водителям большегрузов на заснеженных дорогах
Сотрудники казанской Госавтоинспекции в течение всего периода сложных дорожных условий находятся вместе с водителями на заснеженных дорогах города.
Автоинспекторы оказывают содействие участникам дорожного движения, водителям большегрузов и общественного транспорта.
В ведомстве призывают водителей учитывать дорожную и метеорологическую обстановку, видимость движения, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.
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