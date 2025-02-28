Видео: Автобус въехал в остановку на юге Санкт-Петербурга, погибла женщина-пешеход

В Московском районе Санкт-Петербурга, на Варшавской улице, автобус въехал в остановку. Как сообщили ТАСС представители комитета по транспорту, водитель автобуса 147-го маршрута, принадлежащего «Домтрансавто», выполняя поворот, не справился с управлением и допустил столкновение с несколькими легковыми автомобилями и автобусом 13-го маршрута, а также въехал в остановку общественного транспорта.

К сожалению, погибла женщина, находившаяся в тот момент на тротуаре. Информация о количестве пострадавших уточняется.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил о личном контроле над ситуацией.