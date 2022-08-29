Видео: «Авангард» записал новый гимн клуба под акустическую гитару

Омский «Авангард» показал на своем официальном канале в YouTube видеоролик с новым гимном клуба.

Отметим, что основа музыкальной композиции исполняется на акустической гитаре.

На кадрах и словах гимна подчеркивается возвращение команды в Омск. Напомним, что последние сезоны «Авангард» базировался в подмосковном городе Балашиха, где команда Боба Хартли впервые в своей истории стала обладателем Кубка Гагарина.

С нового сезона «Авангард» будет принимать соперников на арене в Омске.

В прошлом сезоне «Авангард» выбил в первом раунде плей-офф казанский «Ак Барс» (4-2), но уступил во втором раунде челябинскому «Трактору».