Косплей Dota2 и автографы Загитовой: фото и видео перед открытием «Игр будущего» в Казани

«Татар-информ» рассказывает в фото и видеорепортаже что происходит на «Казань Экспо», где сегодня пройдет церемония открытия «Игр будущего».

До открытия еще пара часов, но тем, кто приехал на мероприятие некогда скучать. Здесь большое количество интересных экспозиций и инсталляций, которые погружают зрителей в фиджитал-технологии.

В павильонах можно встретить любителей косплея, перевоплотившихся в известных героев компьютерных игр Dota2 и Mortal Kombat.

Корреспонденты заметили и кумира миллионов мальчиков и девочек – ведущего передачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюшу. Здесь же фигуристка Алина Загитова раздавала всем желающим автографы.

Напомним, «Игры будущего» – это масштабное спортивное событие, которое сочетает в себе спорт, киберспорт, науку и технологии. Официальное открытие мероприятия состоится сегодня в 19:00 в МВЦ «Казань Экспо». Церемонию можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале и официальной группе «игр».

Отметим, что в мероприятиях в рамках «Игр будущего» примут участие Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и многие другие.

«Игры будущего» продлятся до 3 марта (полное расписание здесь). В последний день пройдут заключительные турнира, а также организуют церемонию закрытие данного спортивного мероприятия. Также в этот день назовут страну, которая примет вторые «Игры будущего».