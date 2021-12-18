Видео: Алена Косторная покрасила волосы в красный цвет

Известная российская фигуристка Алена Косторная покрасила волосы в красный цвет. Соответствующее видео спортсменка разместила на своем аккаунте в Instagram.

«Не живётся мне спокойной жизнью», - прокомментировала событие сама фигуристка комментарием под видео.

Напомним, что Косторная из-за перелома кисти на правой руке не примет участие в чемпионате России по фигурному катанию, которое пройдет с 23 по 25 декабря в Санкт Петербурге.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года. Фигуристка является воспитанницей Этери Тутберидзе, но прошлый сезон она тренировалась в группе Евгения Плющенко. В межсезонье она вернулась к Тутберидзе.