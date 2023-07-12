Видео: Абдуллина позвала болельщиков на товарищеский матч России и Ирана в Казани

Футболистка лондонского «Челси» и женской сборной России Алсу Абдуллина обратилась к болельщикам с призывом посетить товарищеский матч между командами России и Ирана.

«Исэнмесез, дуслар. Привет, Казань! У меня классные новости. Наша сборная России едет к вам в гости играть со сборной Ирана. Мы впервые играем в Казани, мы впервые играем с Ираном, мы впервые за два года играем домашний матч.

Для меня это особенный матч, я родилась в Татарстане и очень жду возвращения на Родину. Очень надеюсь, что трибуны будут полными, и мы, конечно же, рассчитываем на вашу поддержку. Без булдырабыз, мы сможем!» – заявила Абдуллина в своем видеобращении.

Напомним, игра состоится 14 июля в 15.30 по московскому времени на стадионе «Центральный» в Казани.

Помимо самого матча, болельщиков ждет развлекательная программа, церемония открытия, розыгрыш лотереи и другие сюрпризы.

Ранее председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов анонсировал участие Абдуллиной в матче с Ираном.