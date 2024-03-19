Видео: 18 бойцов 59 ОМПБр ВСУ вместе с командиром сдались в плен под Георгиевкой

Запись видеообращения лейтенанта ВСУ, который вместе с остатками своего взвода добровольно сдался в плен российским бойцам под Георгиевкой, опубликовал в своем телеграм-канале военкор из Донецка Дмитрий Астрахань.

На опубликованных кадрах украинский офицер рассказывает, что его взвод понес потери под артиллерийским огнем, когда двигался на смену гарнизона в селе Георгиевка (недалеко от города Марьинка). Прибыв в населенный пункт, подразделение ВСУ обнаружило, что менять уже некого – в живых осталось менее пяти человек.

Осознав, что его подразделение ждет такая же участь, офицер принял решение прекратить сопротивление и сохранить жизни своих людей. Выйдя на связь с российской стороной, он договорился о сдаче в плен.

«Я не считаю себя предателем родины, однако, несу ответственность за свое подразделение, за своих людей и не хочу, чтобы они из-за моего неправильного решения все погибли», – отметил лейтенант ВСУ.

Также он подчеркнул, что им и его людьми принято решение об отказе от обмена: «В Украине нас ничего хорошего не ожидает».

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).

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