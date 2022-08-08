Вид на неизвестную Казань:в столице Татарстана стартовали экскурсии на речном трамвайчике

С сегодняшнего дня стартуют ежедневные прогулки по Казанке на речном трамвайчике «Вдохновение столицей». Вид на неизвестные достопримечательности города, которые открываются исключительно со стороны реки, может удивить не только гостей столицы, но и коренных казанцев. 40-минутное путешествие по реке начинается и заканчивается на причале Центра семьи «Казан», рассказала сегодня на деловом понедельнике директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Это долгожданное событие для туристической жизни Казани, так как теперь гости и жители города получат новый туристический продукт – экскурсии по акватории Казанки на современном комфортабельном теплоходе – речном трамвайчике, – отметила Санникова. – Именно река придает города особую живописность. Здесь многовековая история переплетается с находками современной урбанистики».

Во время прогулки можно не только полюбоваться видами города с воды, но и узнать, какой была Казанка более полувека назад, сколько мостов соединяют берега реки в черте города, какие планы ждут эти берега в ближайшем будущем.

На данный момент запланировано пять прогулок в день, позже количество рейсов увеличится до десяти. Помимо самой прогулки будет и экскурсионной обслуживание профессиональными гидами. Экскурсии проводит туроператор «Лидер Казань», запись осуществляется по телефону: +7(800)700-15-91.

После анонса речных прогулок Санникова рассказала об общей ситуации в речном туризме, которая, по ее словам, улучшается. Однако остается несколько важных проблем, стоящих перед представителями индустрии. В частности, это отсутствие береговой инфраструктуры, то есть объектов, которые позволяют безопасно принимать суда. В индивидуальном речном туризме в Казани у бизнесменов не возникнет проблем с приобретением судна, но будут сложности с его обслуживанием, констатировала спикер.

«Таким образом, можно сказать о дефиците стояночных мест и мест сервиса», – подытожила Санникова. С ней согласился руководитель исполкома Рустем Гафаров, который отметил, что для развития отрасли речного туризма необходимы серьезные преобразования.