Вице-спикер Совфеда Косачев рассказал, что объединяет участников KazanForum-2024

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев после заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» рассказал, что объединяет участников проходящего в эти дни KazanForum-2024.

«Вне всякого сомнения, мы здесь собравшись из разных стран, представители различных языков и конфессий, говорящие на разных языках, — все мы едины в понимании того, что человечество — главное достояние. Мы можем не просто сосуществовать рядом друг с другом, мы можем дополнять, жить в гармонии и от этого черпать дополнительную силу. Вот в чем смысл всех разговоров на форуме „Россия — Исламский мир“», — сообщил он журналистам.

Вице-спикер Совфеда считает, что форум «Россия – Исламский мир» имеет значение, выходящее далеко за рамки сегодняшней дискуссии. «Здесь обсуждаются основополагающие вопросы устройства человеческой цивилизации», – подчеркнул Косачев.

Заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» прошло сегодня в Казани. Его участниками стали также Раис Татарстана Рустам Минниханов, Национальный лидер туркменского народа и глава народного совета Туркменистана (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.