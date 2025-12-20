Вице-спикер Госдумы предложил ввести зимний сертификат на такси для семей с детьми

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать ежегодный «зимний транспортный сертификат» для семей с детьми до семи лет. Размер сертификата, согласно инициативе, составит 5 тыс. рублей, а использовать его можно будет для оплаты поездок на такси в зимний период – с 1 декабря по 31 марта.

Парламентарий направил соответствующее предложение главе Минтруда Антону Котякову и министру транспорта Андрею Никитину. Текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.

«В целях повышения уровня безопасности и комфорта семей с маленькими детьми в условиях неблагоприятных зимних факторов (сильные морозы, сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, гололедица) предлагаю рассмотреть возможность введения ежегодного "зимнего транспортного сертификата". А именно – предоставлять одному из родителей (опекунов) в семьях с детьми в возрасте до семи лет (включительно) ежегодный электронный сертификат номиналом 5000 (пять тысяч) рублей», – говорится в документе.

По задумке Чернышова, сертификат позволит частично или полностью компенсировать расходы на такси. Он отметил, что это повысит безопасность передвижения, снизив риски травм и переохлаждения, а также поможет минимизировать контакты в общественном транспорте в период эпидемий.

Парламентарий добавил, что инициатива может стать адресной социальной поддержкой для родителей и одновременно поддержать легальный рынок такси, а также потенциально снизить нагрузку на систему здравоохранения. Реализация программы возможна через существующие механизмы социальных выплат, например, через портал «Госуслуги», с интеграцией сертификата у легальных перевозчиков и агрегаторов.