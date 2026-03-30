Вице-спикер Госдумы назвал несвоевременным переход на шестидневную рабочую неделю

Переход на шестидневную рабочую неделю в России в настоящее время является несвоевременной мерой. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Мне кажется, это сейчас не своевременная мера, потому что и так сейчас у людей непростая жизнь, с учетом всех запретов, с учетом инфляции и всего остального», – сказал Даванков в интервью РИА Новости.

По его словам, увеличение продолжительности рабочей недели не приведет к росту эффективности. Он отметил, что этого можно добиться за счет роботизации, модернизации производства и оптимизации расходов.

«Шестидневный график – это такой экстенсивный путь, где люди будут больше работать и получать столько же. А это, как следствие, уменьшение заработной платы. Такое предложение я поддержать не могу. При всем уважении к господину Дерипаске», – заключил парламентарий.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести шестидневный рабочий график с 08:00 до 20:00, чтобы ускорить экономическую трансформацию в условиях ограничений.