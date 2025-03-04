news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 4 марта 2025 10:27

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил запретить камеры-треноги на российских дорогах

Читайте нас в
Телеграм

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил главу МВД России Владимира Колокольцева ввести запрет на использование передвижных и мобильных комплексов фиксации административных правонарушений на российских дорогах.

Как сообщает ТАСС, Даванков отметил, что мобильные комплексы, установленные на автомобилях, чаще всего используются именно для фиксации превышения скорости.

По его словам, некоторые недобросовестные операторы систем устанавливают камеры с нарушением требований и намеренно увеличивают погрешность измерений, что приводит к ущемлению прав автомобилистов.

Даванков уверен, что запрет на использование передвижных и мобильных комплексов фиксации позволит защитить права россиян от незаконного привлечения их к административной ответственности и снизит финансовую нагрузку на водителей.

#дороги
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юристы объяснили, каким бизнесом можно, а каким нельзя заниматься в квартире

Юристы объяснили, каким бизнесом можно, а каким нельзя заниматься в квартире

3 марта 2025
Индустриальный рейтинг районов Татарстана-2024: кого подкосила добыча, а кого вытянул ОПК

Индустриальный рейтинг районов Татарстана-2024: кого подкосила добыча, а кого вытянул ОПК

3 марта 2025