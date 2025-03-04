Вице-спикер Госдумы Даванков предложил запретить камеры-треноги на российских дорогах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил главу МВД России Владимира Колокольцева ввести запрет на использование передвижных и мобильных комплексов фиксации административных правонарушений на российских дорогах.

Как сообщает ТАСС, Даванков отметил, что мобильные комплексы, установленные на автомобилях, чаще всего используются именно для фиксации превышения скорости.

По его словам, некоторые недобросовестные операторы систем устанавливают камеры с нарушением требований и намеренно увеличивают погрешность измерений, что приводит к ущемлению прав автомобилистов.

Даванков уверен, что запрет на использование передвижных и мобильных комплексов фиксации позволит защитить права россиян от незаконного привлечения их к административной ответственности и снизит финансовую нагрузку на водителей.