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Ру Тат
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Общество
9 декабря 2021  18:22
Наталья Рыбакова

Вице-президент Всемирной федерации глухих из Дании оценил жестовое пение в школе Казани

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На открытие Национального чемпионата по профмастерству DeafSkills в Казань приехал вице-президент Всемирной федерации глухих, член Комитета по стратегиям сотрудничества организации инвалидов Дании, член Комитета по грантам организации инвалидов Дании Каспер Бергманн. Сегодня он побывал в казанской школе для глухих детей.

«Приехал в Казань вчера ночью, еще не успел погулять по городу. Сегодня утром побывал в школе для глухих в Казани, и я в восторге от культуры. Нам показывали жестовое пение и танцы, дети такие молодцы, это меня очень вдохновило. Казань очень гостеприимна», - поделился гость на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Первый национальный чемпионат по профмастерству DeafSkills для людей с нарушениями слуха проходит в Казани с 9 по 11 ноября. Организаторами чемпионата DeafSkills выступают межрегиональная общественная организация инвалидов «Молодежная организация глухих «Успех», Фонд демократии ООН при поддержке Всероссийского общества глухих, Правительство РТ, Центр развития профессиональных компетенций РТ. В соревнованиях по 26 компетенциям принимают участие более 220 представителей 57 городов России.

 

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