Вице-президент UEFA извинился за допуск к турнирам юношеских сборных России

Первый вице-президент UEFA, глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон выразил «сожаление» из-за того, что проголосовал за допуск к турнирам российских юношеских сборных. Официальное заявление с извинениями опубликовано на сайте ассоциации.

Нильссон уверен, что его позиция была истолкована неверно. «Я сожалею о том, что моя позиция в UEFA и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения не продолжаю отстаивать нашу общую позицию», — подчеркнул он.

По мнению Нильссона, допустив россиян к соревнованиям, UEFА проверит и «исключит риски» того, что дети «могут быть наказаны за акты насилия, совершенные взрослыми».

О том, что Союз европейских футбольных ассоциаций допустил команды с игроками до 17 лет к турнирам, стало известно 26 сентября. Матчи будут проходить не на территории России, а юношеские команды будут выступать без флага и гимна.

Национальная команда Швеции отказалась участвовать в соревнованиях, в которых будут представлены команды из России.