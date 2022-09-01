Вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов обнаружен мертвым в Москве

Вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов обнаружен сегодня утром мертвым на одной из улиц в Москве. По предвательным данным он выпал из окна. Информацию о гибели топ-менеджера подтвердил ИА «Татар-информ» источник в нефтяной отрасли.

Фото: kremlin.ru

«Равиль Ульфатович умер, детали пока неизвестны», – сообщил источник.

Причины трагедии устанавливаются.

Равиль Маганов родился 25 сентября 1954 года в Альметьевске. В 1977 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина.

С 1988 года Маганов последовательно занимал должности главного инженера – заместителя генерального директора и генерального директора ПО «Лангепаснефтегаз».

В 1993 году перешел на работу в «Лукойл», где занял пост вице-президента по нефтедобыче.

С 1994 года Равиль Маганов являлся первым вице-президентом «Лукойла», курировал вопросы, связанные с разведкой и добычей нефти.

В 2006 году Маганов назначен первым исполнительным вице-президентом «Лукойла». В должности продолжил заниматься решением задач, связанных с разведкой и добычей углеводородов.

Будучи членом правления «Лукойла», он входил в состав комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров «Лукойла».

Равиль Маганов – заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, имел звание «Почетный нефтяник», награжден четырьмя орденами и пятью медалями, благодарностью Правительства РФ​. Трижды лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники.

Указом Президента РФ от 9 августа 2019 года «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу» Равиль Маганов был удостоен Ордена Александра Невского. Награждение состоялось 21 ноября 2019 года в Кремле.

Равиль Маганов являлся родным братом генерального директора и члена Совета директоров «Татнефти» Наиля Маганова.