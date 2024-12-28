Вице-президент Ирана Зариф рассказал о MWADA — новом пути к безопасности региона

Мохаммад Джавад Зариф

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Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам и бывший министр иностранных дел этой страны (2013–2021 годах) Мохаммад Джавад Зариф поделился своим видением нового подхода к безопасности и экономическому развитию Ближнего Востока путем создания Ассоциации мусульманского западноазиатского диалога (MWADA). Статья политика опубликована в журнале The Economist.

Зариф пояснил, что новая ассоциация, аббревиатура названия которой читается так же, как арабское слово «дружелюбие», должна объединить ключевые мусульманские страны Западной Азии для проведения всеобъемлющих переговоров. По его словам, участие в них могут принять и представители ООН.

«Эта инициатива должна основываться на высших ценностях нашей общей религии — ислама, а также на принципах суверенитета, территориальной целостности, невмешательства и коллективной безопасности», — уточнил он.

Основным приоритетом вице-президент ИРИ назвал «установление немедленного, прочного и постоянного режима прекращения огня в [секторе] Газа, Ливане, Сирии и Йемене».

При этом Зариф высказал мнение, что заключение договора о ненападении между государствами — участниками MWADA вместе с «региональным коллективным контролем» поспособствуют укреплению стабильности и защите Ближнего Востока от внешнего вмешательства и внутренних конфликтов.

Не забыл политик и об экономическом аспекте своей инициативы, сделав акцент на необходимости интеграции экономик региона. Помочь в финансировании инфраструктурных проектов, уверен он, могло бы создание Фонда развития MWADA. В целом воплощение инициативы в жизнь не только облегчит перемещение товаров, но и упростит обмен энергией, информацией и услугами.

Сирию после падения режима Башара Асада вице-президент ИРИ счел «серьезным вызовом для нас всех». В этом контексте он упомянул и «гуманитарную катастрофу в Палестине».



Отдельно Зариф решил оспорить распространенное мнение об утрате его страной рычагов влияния в регионе. Он охарактеризовал этот тезис как ложный, сочтя ошибочным «предположение, что Иран якобы поддерживал прокси-отношения с „Силами сопротивления“». Таким образом, политик постарался опровергнуть утверждения о важности для исламской республики тесных связей с радикальными движениями, действующими в Палестине и Ливане.

«Как и все любая другая нация, Иран сталкивался с различными вызовами и совершал свои ошибки. Иранский народ, переживший значительные жертвы, теперь готов с решимостью и уверенностью делать смелые шаги», — подчеркнул вице-президент ИРИ.

В этом контексте Зариф призвал Ближний Восток к работе по освобождению от ядерного оружия и выступил за возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий (Соглашения по иранской ядерной программе).

Политик также призвал к работе по обеспечению энергетической безопасности, сославшись на «потенциал Иранского плато», которое позволяет размещать солнечные батареи и ветрогенераторы. Кроме того, он сказал о возможности обеспечить безопасность судоходства за счет «создания совместных морских патрулей безопасности». Отметил вице-президент и инициативу «Ормузский мирный проект», который может обрести новую жизнь благодаря улучшению отношений между Ираном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.



В завершение Мохаммад Зариф призвал превратить Западную Азию «в стабильный, процветающий и мирный регион, где взаимопонимание, взаимное уважение и сотрудничество заменят конфликты и раздоры».