Вице-президент iMARS прокомментировал влияние локдауна на сферу коммуникаций

Вице-президент iMARS Владимир Нерюев рассказал о том, как нерабочие дни могут повлиять на коммуникационную отрасль. В частности, в Москве локдаун объявлен с 28 октября по 7 ноября. По мнению эксперта, коммуникационные агентства ожидают финансовые сложности из-за отмены мероприятий, запланированных на этот период.

Негативные последствия из-за введения нерабочих дней почувствует на себе не только бизнес, связанный с продажами товаров и услуг, но и организаторы различных мероприятий. В той или иной мере ограничения действовали в этой сфере практически с самого начала пандемии, однако постепенно отрасль получила возможность вернуться к работе. Новый локдаун влечет за собой очередные отмены уже запланированных активностей. При этом затраты ложатся и на коммуникационные агентства. Речь не столько о недополученной прибыли, сколько о реальных затратах, которые не смогут окупиться, считают в iMARS.

«При взаимодействии с коммерческими клиентами предварительная работа начинается задолго до самого события. К нему зачастую приурочен целый комплекс услуг, включая информационное и рекламное сопровождение. Все усилия оказываются потраченными впустую, если активность в итоге отменяется. Перенос ивента в онлайн — щадящий вариант, однако и в этом случае часть уже проведенной работы оказывается бесполезной, а расходы на ее выполнение становятся дополнительной нагрузкой на коммуникационные агентства», — отмечает вице-президент iMARS Владимир Нерюев.

Если нерабочие дни не будут продлены, потери будут не столь масштабными, как это было во время локдауна в апреле 2020 года. Напомним, тогда ВВП России за месяц оказался на 28% ниже, чем было в апреле 2019 года. Тем не менее затраты будут существенными, уверен эксперт.

iMARS — одна из ведущих коммуникационных групп (ТОП-5 коммуникационного рейтинга НР2К). Победитель ряда престижных отраслевых конкурсов, в т.ч. победитель PROBA AWARDS 2021 в номинации «Общественно-значимые PR-кампании» с проектом #тысильнеевредныхривычек. Среди клиентов: X5 Retail Group, Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт», РЭЦ, Айсберри, Unilever, Алроса, РЖД, СИБУР, НСПК, Росатом, Ростуризм, Департамент туризма Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, и др. Дочерняя компания iMARS — YI MEI XING — активно работает в Китае, занимается маркетинговым и торговым продвижением российской экспортной продукции. Президентом компании является Алексей Чуйкин.