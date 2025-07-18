Вице-президент Гильдии риэлторов РТ предупредил о рисках наличных расчетов

В Татарстане продажи жилья сократились на 10%, а новостройки уже на 30% дороже вторичного жилья. На этом фоне в стране обсуждаются новые меры, которые могут серьёзно повлиять на доступность квартир и условия покупки. Все актуальные изменения и прогнозы «Татарстан 24» обсудили в эфире программы «Актуальный разговор» с вице-президентом Гильдии риэлторов Татарстана Андреем Савельевым.

С 1 квартала 2026 года в России планируют изменить условия выдачи семейной ипотеки. Предполагается, что оформить льготный кредит на жильё можно будет только в регионе постоянной прописки заемщика. Эксперты считают, что такая мера сделает рынок более сбалансированным.

По словам риэлторов, около половины всех семейных ипотек в последние годы оформлялись в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе семьями из других регионов. Это подстегнуло спрос и привело к резкому росту цен.

Ещё одно возможное нововведение — полный запрет на покупку недвижимости за наличные. По прогнозам, такая мера может вступить в силу уже к концу 2025 года. В риэлторском сообществе считают это шагом в сторону защиты покупателей.

Вице-президент Гильдии риэлторов РТ Андрей Савельев объясняет:

«Это никак не повлияет на цены и спрос, это элементарная безопасность покупателя и продавца. С такой инициативой выступило риэлтерское сообществ, потому что, во-первых, участились случаи мошенничества, а здесь можно деньги проследить. Есть вероятность, что их получится вернуть», — говорит он.

Он также отметил, что при расторжении сделки доказать факт передачи наличных практически невозможно:

«Если сделка потом будет расторгнута, то доказать, что вы заплатили наличными, будет тяжело, наши суды в расписки о получении денег не верят. Суды верят только банковским документам: аккредитив, перевод со счета на счет. Особенно это риск при банкротстве: человек продает квартиру, а через 2 года становится банкротом. И если вы передавали ему деньги наличными по расписке, то 100% арбитражный управляющий аннулирует вашу сделку», — подчеркнул Савельев.