Андрей Рябов: «На “Кубке Дружбы” соперничество настоящее, как и сама дружба»

Всероссийский турнир по хоккею «Кубок Дружбы – Дуслык» стартует в Татарстане в четверг. Он объединит команды приверженцев ислама и православного христианства, а также коллективы представителей силовых ведомств. Вице-президент Федерации хоккея Татарстана Андрей Рябов рассказал в интервью спортивной редакции ИА «Татар-информ» детали соревнований.

Андрей Рябов: «Это более чем благостное мероприятие — на лед выходят представители разных религий, заявляя о здоровом образе жизни не с трибун и алтарей, а на спортивной площадке»

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Уже раздаются звонки из-за границы, в частности из Финляндии и Тель-Авива, хотят присоединиться

Какова главная идея турнира?

Наш турнир объединяет представителей различных конфессий, работников правоохранительных органов. В этом году состав его участников расширился. Это первый в мире межконфессиональный хоккейный турнир, получивший очень высокую оценку от всех участников. Это более чем благостное мероприятие – на лед выходят представители разных религий, заявляя о здоровом образе жизни не с трибун и алтарей, а на спортивной площадке. Это воспитание молодежи собственным примером. На «Кубке Дружбы» соперничество настоящее, как и сама дружба. Теперь наш турнир становится традицией. Планка дружбы была поднята очень высоко, благо несколько матчей год назад прошли на святом месте – на льду Раифского озера. Так что помимо спортивной составляющей это и социальный проект.

«Несколько матчей год назад прошли на святом месте – на льду Раифского озера» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Какие команды сыграют в этом году на «Кубке Дружбы»?

В этом году федерация вместе с митрополией и правлением мусульман расширила формат турнира. Со всей России мы получили больше 40 заявок, но ограничились участием 10 команд. Кроме того, мы пригласили представителей Ночной хоккейной лиги – их сборная сыграет в Раифе с командой спецучилища, сыграет с гостями из Москвы. Выступит и сборная духовенства нашей республики, составленная из православных и мусульман. К слову, в команде «Дмитрий Донской» ворота защищает владыка Николай. Я сам в прошлом году играл в тройке с тремя хазратами. Помимо прочего, 17 февраля пройдет турнир и в Зеленодольске. В рамках «Вифлеемской звезды» сыграют местные священнослужители и представители администрации против сборной ветеранов «Ак Барса».

«Кубок Дружбы» стартует на двух казанских аренах: в альма-матер казанского хоккея – старом Дворце спорта и в «Триумфе» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Собственно «Кубок Дружбы» стартует на двух казанских аренах: в альма-матер казанского хоккея – старом Дворце спорта, где пройдут матчи за третье место, и финал в «Триумфе». Специальный матч проведем для детей с ограничениями двигательных функций (матч прошел накануне, интервью состоялось раньше, – прим. Т-и). Для них сыграют и представители духовенства, и ветераны хоккея, и дети-инвалиды, колясочники. Этот гала-матч будет завершать программу нашего турнира.

В числе организаторов турнира помимо духовенства присутствует и ДОСААФ РТ. Ему сегодня, кстати, исполнилось 95 лет. Такие турниры прежде всего способствуют нравственному и патриотическому воспитанию молодежи в полной мере, не говоря уже о спортивной состязательности, честности, правильности, искренности. Уникальный турнир, нет такого в стране. Уже раздаются звонки из-за границы, в частности из Финляндии и Тель-Авива, хотят присоединиться. Но пока ограничились десятью командами.

«Специальный матч проведем для детей с ограничениями двигательных функций» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Это две православные дружины, включая прошлогоднего победителя «Кубка Дружбы» ХК «Добрыня» – в ней играют действующие священники. Башкирская команда «Дмитрий Донской» из Салавата привезет смешанный состав, православные и мусульмане. Из Санкт-Петербурга приезжает команда, составленная из священников. Казанская Фемида представляет цвета Верховного суда РТ. Вместе со своим руководством сыграет команда Казанского танкового училища – это «Т-26». Примут участие в турнире сборные Северного и Черноморского флотов! Повторюсь, уникальный турнир, таких еще не было. Да, как первопроходцы, мы испытываем сильное волнение. Больше всего неудобств, как всем вокруг, нас доставляет пандемия. Тем не менее все запланированное идет по плану. Это фактор не может не тревожить. Мы это предусмотрим. Вся программа «Кубка Дружбы» запланирована на 17-20 февраля.

«Мы готовы организовать целый фестиваль на 40 команд, нас не страшат ни масштабы, ни объемы»

Не планируете расширить состав участников турнира на следующий год?

Прямо скажу, что такой разноплановый турнир – это недешевое мероприятие. Но я думаю, если мы будем набирать обороты, то все нас поддержат, включая спонсоров. Спортивная составляющая, этическая сторона турнира предполагает равную борьбу без явных фаворитов и аутсайдеров. Да и пандемия здорово ограничивает нас в возможностях. Мы готовы организовать целый фестиваль на 40 команд, нас не страшат ни масштабы, ни объемы. Турнир набирает обороты, увеличивает свою значимость. Уже сейчас есть обиженные из числа тех команд, которые не сыграют в этом году на нашем турнире. Однако мы соблюли все правила этикета, вовремя поставили в известность о проведении турнира. И те команды, которые уложились в положенные сроки заявки, будут принимать участие в «Кубке Дружбы».

«Я думаю, если мы будем набирать обороты, то все нас поддержат, включая спонсоров» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По каким критериям вы отбирали команды на свой турнир?

Мы никому не отказывали. Все, кто успел в срок, у нас сыграют. Кто еще с прошлого года высказал желание принять участие в турнире. Слухами земля полнится. Когда узнали, что такой уникальный турнир проводится в нашей республике, многие потянулись к нам, стали говорить, почему не мы. Есть регламент, есть положение. Мы их высылали всем желающим. Согласно положению, в турнире в каждой команде могут принять участие три мастера вне зависимости от регалий и заслуг возрастом от 35 лет. Например, за «Добрыню» играет известный в недавнем прошлом защитник Евгений Медведев, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». Из Уфы приедут достойного уровня соперники, как и, не сомневаюсь, из Санкт-Петербурга. Кто, мы уже примерно знаем. Плюс три мастера в возрасте 40+, все остальные ребята из духовенства, правоохранители, военные, в основном это любители. Но сочетание мастеровитых ребят и любителей соблюдено для всех команд. Пускай приезжает кто угодно, мы готовы.

«Это более чем благое дело для детей, может быть, ни разу не бывавших во Дворце спорта» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Значит, «Кубок Дружбы» стал традиционным?

Когда мы начали в прошлом году, то все думали, что ограничимся одним турниром с участием детей-инвалидов. Но на сегодняшний день при поддержке в том числе ХК «Ак Барс», президента Федерации хоккея РТ Наиля Маганова создана следж-команда для таких турниров. В наших планах организация десяти следж-команд. Но это не чисто игроки-инвалиды, лишенные в обычной жизни возможности выходить на спортивные площадки, в нашей команде будут еще спортсмены-колясочники. Такой матч уже проведен в Альметьевске. Это более чем благое дело для детей, может быть, ни разу не бывавших во Дворце спорта. А тут игра, соперничество, борьба вместе со своим штурманами, легендами «Ак Барса», представителями духовенства. Понимаете, каково это детям? Мы системно идем к тому, чтобы дать детям возможность заниматься спортом, получать от этого удовольствие.