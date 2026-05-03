news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 мая 2026 19:35

Вице-президент ФХР: сборная России по хоккею должна начинать побеждать с первой игры на международной арене

Читайте нас в
Телеграм
Вице-президент ФХР: сборная России по хоккею должна начинать побеждать с первой игры на международной арене
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что с первой игры на международной арене сборная России должна начать побеждать.

В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. МОК 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров только в индивидуальном нейтральном статусе.

Ротенберг отметил, что необходимо быть готовым к возвращению, поэтому работа ведется не только над этим, но и с игроками, чтобы они были готовы сразу начать побеждать с первой игры, и это большая работа, которая сейчас ведется.

#фхр
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Путин подписал закон о запрете использования изображений, сгенерированных ИИ, в агитационных материалах

2 мая 2026

Семь стран ОПЕК+ предварительно договорились увеличить добычу нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки

2 мая 2026
Новости партнеров