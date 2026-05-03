Вице-президент ФХР: сборная России по хоккею должна начинать побеждать с первой игры на международной арене

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что с первой игры на международной арене сборная России должна начать побеждать.

В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. МОК 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров только в индивидуальном нейтральном статусе.

Ротенберг отметил, что необходимо быть готовым к возвращению, поэтому работа ведется не только над этим, но и с игроками, чтобы они были готовы сразу начать побеждать с первой игры, и это большая работа, которая сейчас ведется.