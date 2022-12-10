Вице-президент Европарламента задержана по делу о взятках от Катара

Вице-президент Европейского парламента Ева Кайли задержана, в ее доме в Брюсселе проведен обыск. Об этом сообщают Agence France-Presse в своем Twitter’е и бельгийский портал Knack.

Knack со ссылкой на Федеральную прокуратуру Бельгии пишет, что Кайли задержана для допроса в рамках дела о взятках со стороны руководства одной из стран Персидского залива, которое пыталось «повлиять на экономические и политические решения Европейского парламента». По информации портала и телеканала France 24, речь идет о Катаре.

Ранее 9 декабря France 24 рассказал о задержании еще четверых подозреваемых в рамках этого дела. По данным бельгийской прокуратуры, все они либо граждане Италии, либо ее уроженцы. В ведомстве отметили, что задержанные получали взятки деньгами или «дорогими подарками».

Среди подозреваемых есть некий итальянский социалист и бывший член Европарламента с 2004 по 2019 год, которого телеканал не называет по имении. Бельгийская газета De Standaard отмечает, что это Антонио Панцери. В его доме нашли 500 тыс. евро наличными, всего же в результате обысков у разных лиц конфисковали 600 тыс. евро.

Ева Кайли — депутат Европарламента от Греции. Она является одним из 14 вице-президентов и отвечает за связи с Ближним Востоком.