Общество 22 апреля 2026 21:50

Вице-президент АТА оценил сроки восстановления турпотока в ОАЭ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минтранс РФ и Росавиация сняли ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты и над территорией Ирана. Вице-президент Альянса туристических агентств Александр Мкртчян в беседе с «Радио 1» оценил сроки восстановления туристического потока в ОАЭ.

Представитель туротрасли напомнил, что отечественные авиаперевозчики приостановили полеты в ОАЭ после начала кампании США и Израиля против Ирана в конце февраля – начале марта этого года, из-за чего российские граждане были вынуждены летать иностранными авиакомпаниями.

«Полноценное восстановление туристического потока начнется с сентября-октября 2026 года. Июнь, июль и август – низкий сезон для Ближнего Востока. К октябрю-ноябрю ожидаются показатели, сопоставимые с периодом до конца февраля», – спрогнозировал Мкртчян вероятное развитие ситуации, если боевые действия не возобновятся.

Вице-президент АТА заметил, что пятизвездочные отели, номера в которых в феврале стоили 700 долларов за сутки, сейчас сдаются за 180 долларов. «Мой совет – не покупать в долгую, а брать вперед на пару недель. На майские праздники существенного роста цен не ожидается», – добавил он.

При этом, по оценке Мкртчяна, до праздников российские перевозчики не успеют массово поставить дополнительные рейсы, а отели начнут существенно поднимать цены только во второй половине сентября.

#ОАЭ #турпоток #Туризм #сша и иран
В топе
21 апреля 2026
21 апреля 2026
