news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 28 апреля 2026 15:58

Вице-президент АТА об оплате СБП на курортах Турции: Экономически абсолютно невыгодно

Читайте нас в
Телеграм

В Турции появилась возможность оплачивать товары и услуги через российскую Систему быстрых платежей (СБП). Но она работает далеко не во всех торговых точках и к тому же экономически невыгодна, заявил на основании собственного опыта вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Александр Мкртчян в беседе с «Радио 1».

По словам представителя отрасли, в аэропорту Антальи он «нашел только две точки», продающих товары по QR-коду Системы быстрых платежей, – аптеку и магазин оптики, тогда как Ассоциация туроператоров России (АТОР) насчитала на курортах этого города более 800 таких торговых точек.

Мкртчян подчеркнул, что, прежде чем пытаться расплатиться в магазине через СБП, следует зайти на интерактивную карту и проверить, есть ли он на ней. По его словам, услышав вопрос о наличии СБП, продавцы обычно либо удивляются, либо понимают, о чем идет речь, но отказываются использовать российский сервис.

К тому же, добавил вице-президент Альянса туристических агентств, СБП «удобна как запасной вариант (когда нет налички), но экономически абсолютно невыгодна». При оплате с помощью отечественного сервиса обмен происходит по курсу 100 лир за 190 рублей вместо обычных 166 – то есть потери составляют 15%.

Специалист перечислил страны, где оплата через российские сервисы работает бесперебойно, – это входящие в СНГ Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Во всех других странах Система быстрых платежей работает «выборочно».

«Я только что был в Таиланде – где-то QR-код работает, где-то нет. Это лотерея. Поэтому всегда нужно иметь в кармане наличку. Еще где-то может быть переплата <...>», – подытожил Мкртчян.

Ранее АТОР рассказала, что интерактивная карта мест в Турции, где можно использовать СБП, включает свыше 800 торговых точек на курортах Антальи, более 80 – на курортах Эгейского побережья, свыше 240 – в Стамбуле, есть они также в Каппадокии, Мерсине, Адане, аэропорту Анкары. По информации создателей путеводителя (Turinvoice), темпы роста составляют около 150 новых точек ежемесячно.

#Туризм #Турция #система быстрых платежей
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров