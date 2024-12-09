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Вице-президент Академии наук РТ: Казани надо стать третьей столицей ИИ в России
Казани надо работать над тем, чтобы стать третьей столицей искусственного интеллекта в России. Такое мнение высказал вице-президент Академии наук Республики Татарстан Айрат Хасьянов, отвечая на вопрос «Татар-информа».
«ИИ – это тот спектр технологий, который позволит решить проблему производительности труда. У нас нет полуторамиллиардного населения, мы должны быть максимально эффективны в своем производстве и разработке инновационных продуктов», – сказал Хасьянов.
По мнению вице-президента АН РТ, наука не должна замыкаться на территории одного государства, а у России есть все возможности выводить свои инженерные решения на импорт. Они могут быть интересны в странах Латинской Америки, Африки и Азии.
«Продукция татарстанских компаний там востребована, особенно наши образовательные технологии. Нам надо становиться третьей столицей ИИ, это однозначно. Будем над этим работать и приложим все усилия», – заключил Хасьянов.
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