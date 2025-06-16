Вице-президент Академии наук РТ был избран действительным членом Академии наук РТ

Вице-президент Академии наук Татарстана Айнур Тимерханов был избран действительным членом республиканской Академии. Вместе с ним вакантные места в штате академиков заполнили еще двое членкоров.

О выборах действительных членов Академия наук РТ известила в апреле этого года. Вакантные места были открыты по трем направлениям: гуманитарное отделение (специальность «Русский язык. Языки народов России»), отделение математики, механики и машиноведения (специальность «Строительные материалы и изделия»), отделение химии и химической технологии (специальность «Экологическая безопасность»). По каждому из направлений было подано по одной заявке. Голосование прошло сегодня, 16 июня.

По итогам голосования статус академика был присвоен вице-президенту Академии наук РТ Айнуру Тимерханову (гуманитарное отделение), заведующему кафедрой «Строительные материалы» Альфреду Сулейманову (отделение математики, механики машиноведения) и директору Института проблем экологии и недропользования Рифкату Шагидуллину (отделение химии и химической технологии).

Присвоение статуса академика прокомментировал журналистам Альфред Сулейманов:

«Это приятное событие, итог моих трудов. Хотя я и нахожусь в отделении математики, механики и машиноведения, но все-таки представляю архитектурно-строительные науки. Сегодня архитектура и строительство не в приоритетных направлениях, но я рассчитываю, что проблемы, которые я сегодня обозначил [прогнозирование долговечности и надежности технических систем], помогут более эффективно работать в направлении машиностроения и других отраслях. Академия наук — это прежде всего междисциплинарное сотрудничество».