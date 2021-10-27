Вице-премьеры Татарстана и Башкортостана сели за стол переговоров в Уфе

Заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев и его коллега из Башкорстостана Азат Бадранов проводят переговоры в Уфе на фоне негативных событий, связанных со Всероссийской переписью населения и автомарафоном радио «Китап». Об этом сообщил известный этнополитолог Ильдар Габдрафиков на своей странице в соцсети Facebook.

«Кажется, подул теплый ветер. Очень надеемся на потепление. Встреча с татарской общественностью Башкирии вице-премьеров двух братских республик», — написал он.

И Василь Шайхразиев, и Азат Бадранов курируют в своих республиках сферу межнациональных отношений.

Василь Шайхразиев прибыл в Башкортостан после поездки в Пермский край. Перед тем как прибыть в Уфу, вице-премьер Татарстана посетил Дюртюлинский и Балтачевский районы Башкирии.

Тем временем Всемирный конгресс татар создал в Башкортостане рабочую группу, которая будет рассматривать обращения от жителей республики во время Всероссийской переписи 2021 года. На принятие такого решения повлияли события, связанные с недопущением в некоторые районы республики артистов и диджеев татарстанской радиостанции «Китап».

Ранее, 26 октября, команда татарстанских артистов не была допущена в некоторые районы Башкортостана. В городе Дюртюли совершающих автопробег исполнителей встретили вооруженные автоматами сотрудники Росгвардии.