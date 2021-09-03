Вице-премьер Хуснуллин назвал объекты в Казани, которыми гордится

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин, с 2001 по 2010 год возглавлявший Минстрой РТ, рассказал, какими объектами недвижимости он гордится в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель Премьер-министра РТ отметил, что посвятил строительству 34 года жизни.

«Если говорить про то, что нравится лично мне, то в Казани, например, мы полностью реконструировали центр города. Вообще там много сделали: конный спортивный комплекс, оперный театр, набережную очень красивую построили, новый аэропорт, мост, привели здания в порядок», — перечислил он.

Также Хуснуллин поделился результатами работы в должности вице-премьера. Так, в Москве он гордится новыми станциями метро, реконструкцией стадиона «Лужники» и парка «Зарядье». Также он доволен тем, что по всей стране строятся заводы, дороги и трассы.

«Еще проект реконструкции стадиона „Лужники“, который я очень люблю и которым горжусь. Над этим проектом мы работали сутками. И, кстати, президент FIFA Йозеф Блаттер, когда там побывал, он сказал, что это лучший объект в мире из построенных и реконструированных», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

В заключение он добавил, что доволен работой, которая ведется в России для расселения ветхого и аварийного жилья и возведением второй очереди БАМа.

«Я очень много чего в жизни построил: как подрядчик, как заказчик. И ни одного дня не жалел о том, что когда-то пришел именно в стройку», — поделился вице-премьер.