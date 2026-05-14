Вице-премьер Узбекистана прибыл в Казань для участия в «КазаньФоруме»

Заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев прибыл с рабочим визитом в Казань. В международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая его встретил исполняющий обязанности председателя Государственного совета Татарстана Марат Ахметов.

Главная цель визита – участие в XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». В правительстве Узбекистана Жамшид Ходжаев отвечает за вопросы инвестиций, внешнеэкономических связей и развитие отраслей экономики.

Форум продлится до 17 мая. Ожидается, что участие в мероприятиях примут представители 93 стран и 61 региона России. В программе заявлены 143 сессии по 20 тематическим направлениям.

«КазаньФорум» проходит в федеральном статусе уже четвертый год подряд.

Во время рабочей поездки Жамшид Ходжаев планирует провести ряд встреч с региональными, федеральными и зарубежными коллегами. Также ожидается его выступление на пленарной сессии «От точек на карте к точкам роста: объединение технологических и финансовых инициатив».