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Вице-премьер Татарстана запустил тепло в двух микрорайонах Лисичанска
В Лисичанске произведен запуск системы теплоснабжения в двух густонаселенных микрорайонах. Оперативным штабом по взаимодействию служб города руководил Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин.
На сроки выполнения рабочего процесса повлиял целый ряд факторов – порывы теплопровода, аварийное отключение электроэнергии и остановка насосной станции. Все эти вопросы приходилось решать в оперативном порядке при участии шефа-региона.
Запуск теплосистемы позволит подключить к центральному отоплению около сотни многоквартирных домов, подготовленных к зиме подрядной организацией из Татарстана.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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