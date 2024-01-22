Вице-премьер Татарстана запустил тепло в двух микрорайонах Лисичанска

В Лисичанске произведен запуск системы теплоснабжения в двух густонаселенных микрорайонах. Оперативным штабом по взаимодействию служб города руководил Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин.

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На сроки выполнения рабочего процесса повлиял целый ряд факторов – порывы теплопровода, аварийное отключение электроэнергии и остановка насосной станции. Все эти вопросы приходилось решать в оперативном порядке при участии шефа-региона.

Запуск теплосистемы позволит подключить к центральному отоплению около сотни многоквартирных домов, подготовленных к зиме подрядной организацией из Татарстана.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого