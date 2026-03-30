Вице-премьер Татарстана Ринат Садыков посетил Новодружеск и Приволье

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков вместе с главой Лисичанска Эдуардом Сахненко посетили населённые пункты Лисичанского городского округа — Новодружеск и Приволье. Ключевой точкой визита стало Приволье, где состоялась встреча с администрацией города. На ней обсудили приоритетные направления шефской поддержки со стороны Татарстана — восстановление жилого фонда и работу коммунального хозяйства.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Республика Татарстан продолжает оказывать системную помощь городу, в том числе по адресным заявкам. Ранее Лисичанску были переданы расходные материалы, униформа и инструменты для коммунальных служб, необходимые для обслуживания многоквартирных и частных домов, а также уборки территорий. Дополнительно сформирован резерв строительных материалов. В Приволье доставлены ОСБ-плиты, шифер, пиломатериалы, строительные инструменты и генераторы.

Поддержка оказывается и в сфере водоснабжения: в системе аварийного обеспечения задействованы автоцистерны из Татарстана. Для их обслуживания переданы расходные материалы и комплектующие, а также грузовые шины для автомобилей КАМАЗ.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Республика Татарстан откликается на наши адресные заявки — и это для нас принципиально важно. Мы стараемся оправдать это доверие делом. Та помощь, которая уже была оказана — от расходных материалов до техники, — позволяет системно выстраивать работу коммунальных служб и решать повседневные задачи города», — отметил начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности города Владимир Дудник.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В ходе визита Садыков и Сахненко осмотрели памятные места, посвящённые Великой Отечественной войне. Вопрос их восстановления и благоустройства вынесен на приоритетное рассмотрение в рамках подготовки ко Дню Победы.