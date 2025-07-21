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Общество 21 июля 2025 22:29

Вице-премьер Татарстана Равиль Ахметшин награжден орденом Александра Невского

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Вице-премьер Татарстана Равиль Ахметшин награжден орденом Александра Невского
Фото: пресс-служба полпредства РТ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-премьера Республики Татарстан и полномочного представителя региона при Президенте РФ Равиля Ахметшина орденом Александра Невского. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом, высокую государственную награду Ахметшин получил за многолетнюю добросовестную службу и значительные трудовые заслуги.

Равиль Калимуллович Ахметшин, которому в этом году исполнилось 65 лет, более десяти лет представляет интересы Татарстана на федеральном уровне, занимая должность полпреда с 2010 года. В 2013 году он также стал заместителем премьер-министра республики.

До начала работы в органах государственной власти Ахметшин посвятил 33 года службе в системе МВД, занимая руководящие посты в Казани и Москве. Он имеет звание генерал-майора милиции.

За годы государственной службы Ахметшин был удостоен ряда наград, в том числе ордена Почёта, благодарностей от президента Татарстана и мэра Москвы, медалей Министерства обороны РФ и «Участнику специальной военной операции», а также знака «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

#Равиль Ахметшин #Владимир Путин #орден александра невского
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