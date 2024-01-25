Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вице-премьер Татарстана проверил, как идет восстановление тепла в квартирах Лисичанска
Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин, курирующий восстановление Лисичанска, и мэр Лисичанска Эдуард Сахненко проверили работу Комиссии по предупреждению и ликвидации аварий. Кроме того, они пообщались с жителями многоквартирных домов.
Один из обсуждаемых вопросов – доступ в квартиры, владельцы которых уехали из города во время боевых действий и в силу разных причин до сих пор не вернулись. Данная мера необходима для восстановления теплового контура в многоквартирных домах – осмотра и ремонта стояков, радиаторов и оконных проемов.
В состав Комиссии по предупреждению и ликвидации аварий с предоставлением ей доступа в пустующие квартиры входят представители администрации, МВД, ЖКХ, МЧС и подрядной организации, ведущей работы в жилых домах.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»