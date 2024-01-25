Вице-премьер Татарстана проверил, как идет восстановление тепла в квартирах Лисичанска

Фото: © «Татар-информ»

Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин, курирующий восстановление Лисичанска, и мэр Лисичанска Эдуард Сахненко проверили работу Комиссии по предупреждению и ликвидации аварий. Кроме того, они пообщались с жителями многоквартирных домов.

Один из обсуждаемых вопросов – доступ в квартиры, владельцы которых уехали из города во время боевых действий и в силу разных причин до сих пор не вернулись. Данная мера необходима для восстановления теплового контура в многоквартирных домах – осмотра и ремонта стояков, радиаторов и оконных проемов.

В состав Комиссии по предупреждению и ликвидации аварий с предоставлением ей доступа в пустующие квартиры входят представители администрации, МВД, ЖКХ, МЧС и подрядной организации, ведущей работы в жилых домах.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.