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Вице-премьер Татарстана проверил, как идет восстановление школы в Лисичанске
Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин, курирующий восстановление Лисичанска, и мэр подшефного города Эдуард Сахненко совершили внеплановый визит в одну из школ, где ведутся восстановительные работы.
Они ознакомились с ходом ремонта – осмотрев классы и рекреации, пообщались с рабочими.
Восстановление общеобразовательного учреждения, которое посетили Варакин и Сахненко, ведет Республика Татарстан.
К работе привлечена местная подрядная организация, что позволило, только на данном объекте, обеспечить работой свыше 50 жителей Лисичанска.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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