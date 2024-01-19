Вице-премьер Татарстана проверил, как идет восстановление школы в Лисичанске

Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин, курирующий восстановление Лисичанска, и мэр подшефного города Эдуард Сахненко совершили внеплановый визит в одну из школ, где ведутся восстановительные работы.

Они ознакомились с ходом ремонта – осмотрев классы и рекреации, пообщались с рабочими.

Фото: © «Татар-информ»

Восстановление общеобразовательного учреждения, которое посетили Варакин и Сахненко, ведет Республика Татарстан.

К работе привлечена местная подрядная организация, что позволило, только на данном объекте, обеспечить работой свыше 50 жителей Лисичанска.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.