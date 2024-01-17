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Вице-премьер Татарстана проверил готовность МФЦ Лисичанска к работе с населением
Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин и Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Луганской народной Республики Андрей Ершов обсудили подготовку Многофункционального центра Лисичанска к открытию.
Рабочее совещание прошло в здании нового МФЦ. Его участниками стали депутат народного Совета ЛНР Юрий Юров, директор ГУ ЛНР МФЦ Виталий Седых, представитель татарстанской подрядной организации, создавшей офис Многофункционального центра в Лисичанске с нуля.
Варакин и Ершов ознакомились с готовностью МФЦ к работе с населением, указали на мелкие недочеты, которые будут исправлены в кратчайшие сроки.
Возведение нового офиса Многофункционального центра в Лисичанске вышло на финишную прямую. В данный момент осталось установить оргтехнику, которая уже доставлена в город шефом-регионом.
В ближайшее время Татарстан отчитается о готовности МФЦ в еще одном подшефном городе – Рубежное.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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