Вице-премьер Татарстана проверил готовность МФЦ Лисичанска к работе с населением

Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин и Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Луганской народной Республики Андрей Ершов обсудили подготовку Многофункционального центра Лисичанска к открытию.

Рабочее совещание прошло в здании нового МФЦ. Его участниками стали депутат народного Совета ЛНР Юрий Юров, директор ГУ ЛНР МФЦ Виталий Седых, представитель татарстанской подрядной организации, создавшей офис Многофункционального центра в Лисичанске с нуля.

Фото: © «Татар-информ»

Варакин и Ершов ознакомились с готовностью МФЦ к работе с населением, указали на мелкие недочеты, которые будут исправлены в кратчайшие сроки.

Возведение нового офиса Многофункционального центра в Лисичанске вышло на финишную прямую. В данный момент осталось установить оргтехнику, которая уже доставлена в город шефом-регионом.

В ближайшее время Татарстан отчитается о готовности МФЦ в еще одном подшефном городе – Рубежное.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого