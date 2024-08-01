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ЛНР и Татарстан 1 августа 2024 08:50

Вице-премьер Татарстана проверил готовность домов Лисичанска к отопительному сезону

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Вице-премьер Татарстана в ЛНР Фаниль Аглиуллин проверил готовность многоквартирных домов Лисичанска к отопительному сезону. Сейчас активно проводятся работы по опрессовке системы центрального отопления, чтобы выявить возможные технические проблемы в общедомовом имуществе.

Фото: © «Татар-информ»

Контроль за выполнением работ осуществляется совместно с первым замминистра строительства РТ Алексеем Фроловым. Напомним, на помощь коллегам из ЛНР в Лисичанск были направлены две аварийные бригады из Татарстана.

Фаниль Аглиуллин отметил, что на данный момент удалось наладить эффективное взаимодействие между администрацией города, представителями ЖЭК и аварийными бригадами из Татарстана. Контроль за работами осуществляется ежедневно, сообщил он.

Фото: © «Татар-информ»

#ЛНР и Татарстан
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