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Вице-премьер Татарстана проверил готовность домов Лисичанска к отопительному сезону
Вице-премьер Татарстана в ЛНР Фаниль Аглиуллин проверил готовность многоквартирных домов Лисичанска к отопительному сезону. Сейчас активно проводятся работы по опрессовке системы центрального отопления, чтобы выявить возможные технические проблемы в общедомовом имуществе.
Контроль за выполнением работ осуществляется совместно с первым замминистра строительства РТ Алексеем Фроловым. Напомним, на помощь коллегам из ЛНР в Лисичанск были направлены две аварийные бригады из Татарстана.
Фаниль Аглиуллин отметил, что на данный момент удалось наладить эффективное взаимодействие между администрацией города, представителями ЖЭК и аварийными бригадами из Татарстана. Контроль за работами осуществляется ежедневно, сообщил он.
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