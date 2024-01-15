Вице-премьер Татарстана проинспектировал восстановительные работы в Лисичанске

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Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин провел выездное совещание на восстанавливаемых социальных объектах в Лисичанске. Главный куратор подшефной территории ознакомился с ходом работ, пообщался со специалистами подрядной организации и обозначил задачи на ближайшее будущее.

Фото: © «Татар-информ»

Республика Татарстан продолжает гуманитарную миссию на освобожденных территориях в Луганской народной республики. В данный момент в Лисичанске ведется восстановление объектов образования и здравоохранения, работают аварийные бригады, которые помогают местным ресурсникам восстанавливать центральную систему теплоснабжения.

В Рубежном Татарстан готовит к сдаче Многофункциональный центр по работе с населением и восстанавливает тепловой контур в многоквартирном жилом фонде.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.