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Вице-премьер Татарстана проинспектировал восстановительные работы в Лисичанске
Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин провел выездное совещание на восстанавливаемых социальных объектах в Лисичанске. Главный куратор подшефной территории ознакомился с ходом работ, пообщался со специалистами подрядной организации и обозначил задачи на ближайшее будущее.
Республика Татарстан продолжает гуманитарную миссию на освобожденных территориях в Луганской народной республики. В данный момент в Лисичанске ведется восстановление объектов образования и здравоохранения, работают аварийные бригады, которые помогают местным ресурсникам восстанавливать центральную систему теплоснабжения.
В Рубежном Татарстан готовит к сдаче Многофункциональный центр по работе с населением и восстанавливает тепловой контур в многоквартирном жилом фонде.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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