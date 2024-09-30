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Общество 30 сентября 2024 09:30

Вице-премьер Татарстана поздравил жителей с днем воссоединения новых регионов с Россией

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Вице-премьер Татарстана поздравил жителей с днем воссоединения новых регионов с Россией

Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин поздравил всех с годовщиной воссоединения новых регионов:

«В день воссоединения новых регионов с Россией приятно видеть своими глазами, как с каждым днем мирная жизнь постепенно возвращается в подшефные Республике Татарстан города Лисичанск и Рубежное. Это ощутимый результат ежедневной, командной работы многих людей, проделанной за два года.

В первую очередь хочу поблагодарить руководство Татарстана и лично Раиса республики за всестороннюю поддержку. Отдельную благодарность выражаю главам районов РТ за организованную работу по формированию и сопровождению гуманитарных конвоев.

Спасибо каждому неравнодушному жителю нашей республики, особенно благодарю тех наших ребят, которые непосредственно здесь своими руками восстанавливают социальные и инфраструктурные объекты.

И безусловно, благодарю жителей Донбасса за их стойкость и силу духа. Уверен в результате совместных усилий скоро сюда окончательно вернется мирная и комфортная жизнь.

Мирного неба тебе, Донбасс!»

#Донбасс #Фаниль Аглиуллин #признание ДНР и ЛНР
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