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Вице-премьер Татарстана поздравил жителей с днем воссоединения новых регионов с Россией
Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин поздравил всех с годовщиной воссоединения новых регионов:
«В день воссоединения новых регионов с Россией приятно видеть своими глазами, как с каждым днем мирная жизнь постепенно возвращается в подшефные Республике Татарстан города Лисичанск и Рубежное. Это ощутимый результат ежедневной, командной работы многих людей, проделанной за два года.
В первую очередь хочу поблагодарить руководство Татарстана и лично Раиса республики за всестороннюю поддержку. Отдельную благодарность выражаю главам районов РТ за организованную работу по формированию и сопровождению гуманитарных конвоев.
Спасибо каждому неравнодушному жителю нашей республики, особенно благодарю тех наших ребят, которые непосредственно здесь своими руками восстанавливают социальные и инфраструктурные объекты.
И безусловно, благодарю жителей Донбасса за их стойкость и силу духа. Уверен в результате совместных усилий скоро сюда окончательно вернется мирная и комфортная жизнь.
Мирного неба тебе, Донбасс!»
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