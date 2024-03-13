Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева проведет прямой эфир на тему выборов Президента

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева примет участие в прямом эфире и ответит на вопросы пользователей соцсетей на тему президентских выборов, которые пройдут в марте.

Вице-премьер расскажет, как пройдет проект «Всей семьей на выборы» в республике на период 15-17 марта, а также о запланированных мероприятиях, эффективных мерах поддержки семей и пр.

Трансляция начнется в 17 часов и пройдет во «ВКонтакте», на YouTube и в «Одноклассниках».

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).