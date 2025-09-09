Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин проверил объекты ЖКХ в Лисичанске

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин, курирующий подшефные Татарстану города ЛНР, провел в Лисичанске выездную инспекцию совместно с Фондом развития территорий и Фондом капитального ремонта.

В ходе поездки делегация осмотрела ход реконструкции водонасосных и канализационных станций города, а также обсудила вопросы теплоснабжения и благоустройства прилегающих территорий. Отдельное внимание было уделено подготовке Лисичанска к осенне-зимнему периоду.

«Совместно с коллегами мы выявили слабые места, требующие оперативного решения. Необходимо усилить мобилизацию ресурсов, привлечь специализированную технику и специалистов. Эти задачи будут взяты в работу в ближайшее время», – отметил Фаниль Аглиуллин.

Он подчеркнул, что многие объекты находятся вблизи линии боевого соприкосновения, что требует особого акцента на безопасность при проведении работ.

По итогам инспекции состоялось совещание в администрации города с участием представителей муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.