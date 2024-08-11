Вице-премьер Сербии: Европе не хватит газа без российских поставок

Европе не хватит СПГ из других источников, если исключить российские поставки. Об этом сказал вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости.

«Все разговоры об энергетической диверсификации Европы возможны при условии, что газ поступает из России и других стран, – рассказал Вулин. – Если прекратятся поставки из России, то нет достаточных объемов из других источников».

Маршрут поставок газа через станцию «Суджа» сейчас является единственным для транзита российского СПГ через Украину в Европу. В 2024 году «Газпром» поставил по этому маршруту около 14,9 млрд кубометров – это, согласно данным Евростата, около 4,5% от потребления в Евросоюзе.