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Вице-премьер Сербии: Европе не хватит газа без российских поставок
Европе не хватит СПГ из других источников, если исключить российские поставки. Об этом сказал вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости.
«Все разговоры об энергетической диверсификации Европы возможны при условии, что газ поступает из России и других стран, – рассказал Вулин. – Если прекратятся поставки из России, то нет достаточных объемов из других источников».
Маршрут поставок газа через станцию «Суджа» сейчас является единственным для транзита российского СПГ через Украину в Европу. В 2024 году «Газпром» поставил по этому маршруту около 14,9 млрд кубометров – это, согласно данным Евростата, около 4,5% от потребления в Евросоюзе.
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