О Днях Татарстана в Якутии рассказал Василь Шайхразиев парламентской газете «Ил Тумэн»

Вице-премьер РТ Василь Шайхразиев провел рабочую встречу с депутатом Госсобрания Якутии, главным редактором парламентской газеты «Ил Тумэн» Марией Христофоровой, рассказав ей о нашей республике и предстоящих Днях Татарстана в Якутии.

Во время беседы Шайхразиев и Христофорова обсудили культурные особенности и связи регионов, госпрограммы по улучшению качества жизни. Также Василь Шайхразиев сообщил о своем скором визите в Якутию для подготовки к проведению дней Республики Татарстан в регионе.

«У нас с 23 по 25 июня будут Дни Татарстана в Якутии в честь 100-летия нашей республики. Праздновали юбилей 100-летний Татарстана в прошлом году, и была очень представительная делегация от республики Якутия. Мы очень благодарны за визит, это дало возможность укрепить связи между двумя республиками», – сказал Шайхразиев.

По словам Шайхразиева, немало татар проживает и в Якутске, поэтому во время проведения Дней Татарстана в Якутии планируется провести Сабантуй в столице региона.

Парламентская газета «Ил Тумэн» – официальное издание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Образована постановлением Госсобрания Якутии от 5 марта 1999 года.