Вице-премьер РТ: В Соборной мечети Казани не будет золотых кранов

Сейчас в российском обществе, в том числе в Татарстане, наблюдается внутренняя потребность единения. Строительство Соборной мечети Казани отвечает этой потребности людей: как и во время строительства Кул Шариф, участвовать в этом событии хочет каждый татарстанец. Таким мнением в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан-24» поделился заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

«Вернемся к моменту, когда вся республика строила мечеть Кул Шариф: это тоже был патриотизм, единение, каждый человек хотел участвовать в этом. Кул Шариф, несомненно, является лидером по красоте сооружения. Однако мир меняется, есть востребованность в исламе, и мы это прекрасно видим. Нам не хватало Соборной мечети», — заметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что перед республикой сразу же возникла проблема: разместить мечеть, рассчитанную на 10 тыс. молельных мест, в Казани, которая исторически хорошо застроена.

«У нас были разные варианты, но мне как татарину, татарстанцу, руководителю видится, что в данном случае парк „Кырлай“ является самым удобным местом для размещения, тут наименьшее количество конфликтов с точки зрения логистики. Если мы возьмем дни пятничного намаза и праздничных мероприятий, то эта площадка не находится на центральной дороге и не мешает проезду», — продолжил он, выразив уверенность, что победитель международного конкурса на проект Соборной мечети сохранит существующие парковочные места и деревья.

Шайхразиев отметил, что не может назвать точную сумму, в которую обойдется строительство объекта, однако заверил, что в мечети точно «не будет золотых кранов». Главная задача, стоящая перед будущими строителями, — вписать масштабное сооружение в архитектурную историю Казани. Он также анонсировал, что на закладку первого камня приглашены 1100 российских имамов. Самая большая делегация традиционно прибудет из Башкирии.